Ab Mittwoch geht in Prag die Eiskunstlauf-WM über die Bühne. Hier finden Sie das Wichtigste zum Event.

Eiskunstlauf-WM in Prag: Die Schweiz ist überall dabei

Legende: Was zeigt er in Prag? Lukas Britschgi bei seiner Olympia-Kür in Mailand. Keystone/NEIL HALL

Wie schaut der Zeitplan aus?

Am Mittwoch wird die WM mit den ersten Kurzprogrammen lanciert. Am Donnerstag fällt die 1. Entscheidung (Paarlauf). Tags darauf werden die Medaillen bei den Frauen, am Samstag die WM-Titel bei den Männern und im Eistanz vergeben. Den Abschluss bildet am Sonntag das Schaulaufen.

Wer tritt für die Schweiz an?

Die Schweiz ist in allen 4 Wettbewerben dabei. Im Eistanz starten Gina Zehnder/Beda Leon Sieber, im Paarlauf sind es Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart. Bei den Männern ist Lukas Britschgi die Schweizer Hoffnung, bei den Frauen Livia Kaiser. Kimmy Repond fehlt in Prag aufgrund einer Fussverletzung.

Von wem darf am meisten erwartet werden?

Ganz klar von Britschgi. Der Europameister 2025 hat nach dem 14. Platz bei Olympia noch eine Rechnung offen diese Saison. Sein WM-Bestresultat ist ein 6. Rang 2024.

Wer sind die Favoriten?

Im Einzel fehlen Alysa Liu (USA) und Michail Schaidorow (KAZ), die in Mailand jeweils Olympia-Gold gewannen. Dafür sind die eigentlichen Gold-Favoriten Amber Glenn (USA) und Ilia Malinin (USA) in Tschechien am Start.