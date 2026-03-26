Das Schweizer Gespann läuft an der WM in Prag in der Kür wie aus einem Guss und macht 6 Positionen gut.

Das Schweizer Duo Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart hat an der WM in Prag im Paarlauf eine formidable Leistung in der Kür gezeigt. Dem Walliser Gespann glückte am Donnerstag eine beinahe fehlerfreie Darbietung, welche mit 124,44 Punkten belohnt wurde. Dies bedeutet neue persönliche Bestleistung. Zuvor hatte die Bestmarke von Vouillamoz/Bouvart, die seit 2 Jahren zusammen laufen, 120,53 Zähler gelautet (aufgestellt an der diesjährigen EM).

Vouillamoz/Bouvart – nach dem Kurzprogramm auf Position 16 klassiert – zeigten die achtbeste Kür aller 20 Duos. Mit dem Total von 184,56 Punkten, auch das persönliche Bestleistung, machten die 21-Jährige und ihr 24-jähriger Partner nicht weniger als 6 Positionen gut und klassierten sich als Zehnte in den Top 10. Vor einem Jahr an der WM in Boston hatten die diesjährigen EM-Fünften noch den 20. Platz belegt.

Gold geht nach Deutschland

Nach WM-Bronze 2024 in Montreal und WM-Silber 2025 in Boston klappte es für das Duo Minerva Hase/Nikita Volodin nun endlich mit dem erhofften Gold. Die beiden Deutschen, die nach dem Kurzprogramm schon Platz 1 belegt hatten, blieben auch in der Kür souverän und setzten sich mit 228,33 Punkten überlegen die Krone auf. Bei den Olympischen Spielen vor einem Monat hatte sich das Duo noch mit Bronze begnügen müssen.