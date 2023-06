An den Europa-Spielen in Krakau gibt es für die Gewehrschützinnen und die Bogenschützen Gold und Bronze.

Legende: Schon die 2. Goldmedaille gab es für Schützin Nina Christen an den European Games in Krakau. Keystone/EPA/Sebastian Borowski

Der Erfolg vom Freitag von Nina Christen und der erste Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris hat die Schweizer Schützinnen an den Europa-Spielen in Polen befeuert: Chiara Leona, Audrey Gogniat und Nina Christen gewannen auch den 10-m-Teamwettbewerb. Im spannenden Final besiegten die Schweizerinnen Norwegen 16:14. Nach dem ersten Teil der Qualifikation hatten die Schweizerinnen Platz 5 belegt. Im zweiten Teil der Qualifikation, in welchem es um die Finalplätze ging, drehten die Schweizerinnen so richtig auf.

Gogniat (209,4) und Chiara Leona (209,6) schossen genau so gut wie Nina Christen (209,5), die Siegerin vom Freitag. Damit rückten die Schweizerinnen auf Platz 2 vor und qualifizierten sich für den Final gegen Norwegen. Die Luftgewehr-Konkurrenzen an den Europa-Spielen werden nicht als Europameisterschaften gewertet.

Bronze für Bogenschützen

Auch die Schweizer Bogenschützen sorgten mit Bronze im Team für eine Schweizer Medaille. Der Waadtländer Keziah Chabin (22), der Berner Routinier Thomas Rufer (42) und der Basler Florian Faber (25) gewannen den Viertelfinal gegen Frankreich mit 5:4 und das Schiessen um Platz 3 gegen die Niederlande mit 6:2. Dazwischen ging der Halbfinal gegen Spanien 1:5 verloren. Die Goldmedaille sicherte sich Italien.

Die Schweizer Delegation hält an den Europa-Spielen bei 6 Medaillen. Neben Christen im Einzel und dem Schützinnenteam hatte 800-m-Läufer Ramon Wipfli (Leichtathletik) eine Goldmedaille.