Degenfechter Ian Hauri gewinnt an der EM in Basel überraschend die Bronzemedaille.

Max Heinzer scheidet im Sechzehntelfinal aus – der letzte Kampf seiner Karriere.

Alexis Bayard scheitert im Viertelfinal und verpasst eine Medaille knapp.

Die Schweizer Degenfechter gewinnen an der EM in Basel eine Bronzemedaille. Der 22-jährige Genfer Ian Hauri verlor in den Halbfinals gegen den Franzosen Luidgi Midelton 7:15. An der EM kämpfen im Gegensatz zu den Olympischen Spielen die Verlierer der Halbfinals nicht mehr um Bronze – beide erhalten eine Medaille.

Hauri schlug im 1/16-Final den Olympiasieger Romain Cannone aus Frankreich gleich 15:9. Seit diesem Coup war der Romand kaum mehr zu bremsen. Die Gefechte im Achtel- und Viertelfinal gewann er mit 15:5 und 15:9 überlegen. Hauri, aktuell die Nummer 71 der Weltrangliste, stand vor zwei Jahren im U20-Team, das EM-Gold gewann.

Der Walliser Alexis Bayard, der für die Olympischen Spiele in Paris selektioniert ist, verlor in den Viertelfinals gegen den Weltranglisten-Zweiten Gergely Siklosi aus Ungarn. Siklosi schaffte es anschliessend bis in den Final. Dort musste er sich Midelton geschlagen geben.

Heinzers Karriere vorbei

Nachdem klar war, dass Max Heinzer nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen kann und seinem Landsmann Bayard den Vortritt lassen muss, kündigte der Luzerner sein Karriereende auf die Heim-EM in Basel an. Und diese Karriere, die unter anderem mit einer Team-Goldmedaille an Weltmeisterschaften (2018) und 3 EM-Titeln mit dem Team (2012-2014) bestückt ist, endete in der Basler St. Jakobshalle ziemlich früh. EM-Einzel-Edelmetall hat Heinzer 6 Mal gewonnen: 4x Bronze, 2x Silber.

Heinzer startete zwar mit einem 15:9-Sieg über den Österreicher Alexander Biro in die EM, eine Runde später war für den Innerschweizer aber bereits Schluss. Der 36-Jährige musste sich im Sechzehntelfinal dem Israeli Alon Sarid trotz einer zwischenzeitlichen 9:6-Führung mit 13:15 geschlagen geben. Damit ging die Karriere eines der erfolgreichsten Degenfechters der Schweiz ohne Erfolgserlebnis zu Ende.