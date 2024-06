Max Heinzer häufte in seiner langen und erfolgreichen Karriere 12 Podestplätze bei kontinentalen Titelkämpfen an. 3-mal Gold, 4-mal Silber sowie 5-mal Bronze sind seine Ausbeute seit 2009. Der Titel resultierte ab 2012 – stets mit der Mannschaft – 3-mal in Folge.

Weiter brachte es der Ausnahmekönner auf 6 WM-Medaillen (Gold 2018 mit dem Team), 18 Weltcup-Siege und war die Weltnummer 1 in seinem Sport.