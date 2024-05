Legende: Wird neuer Präsident von Swiss Fencing Max Heinzer. Keystone/Anthony Anex

Max Heinzer wird neuer Präsident von Swiss Fencing, dem Dachverband der Schweizer Fechterinnen und Fechter. Dies entschieden die Delegierten an ihrer Generalversammlung am Samstag im Haus des Sports in Bern. Der langjährige Spitzenfechter wurde in einer Kampfwahl zum Präsidenten für die Amtsdauer 2024 bis 2028 gewählt. Heinzer erhielt 70 Stimmen, der bisherige Präsident Lars Frauchiger 31 Stimmen bei 7 Enthaltungen.

Erfolgreicher Degenfechter

Der 36-jährige Heinzer war Welt- und Europameister im Team und gewann in seiner Karriere 18 Medaillen an Welt- und Europameisterschaften. Mit zehn Weltcupsiegen im Einzel und acht mit dem Team gehört die ehemalige Weltnummer 1 zu den erfolgreichsten Degenfechtern der letzten zwanzig Jahre.

Er wird seine sportliche Karriere nach den Heim-Europameisterschaften in Basel beenden. Der Innerschweizer freut sich auf das neue Amt: «Ich habe grossen Respekt vor der neuen Aufgabe. Aber ich werde wie schon auf der Planche alles für unseren grossartigen Sport geben.»