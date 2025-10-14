Legende: Bester Schaffhauser Torschütze Der Isländer Odinn Rikhardsson (Archiv-Bild). Keystone / Michael Buholzer

Nach zehn Erfolgen zum Saisonstart in der Meisterschaft erfüllten die Schaffhauser die Erwartungen auch international. Zum Auftakt der European League resultierte gegen die Spanier von Ademar Leon ein 30:22-Heimsieg.

Gegen den renommierten spanischen Klub gerieten die Schaffhauser nach einem starken Beginn etwas aus dem Tritt und lagen Mitte der ersten Halbzeit das einzige Mal in Rückstand. Bis zur Pause legten sie sich ein vorentscheidendes Polster von vier Toren (15:11) an. Bester Torschütze war der Isländer Odinn Rikhardsson mit neun Treffern.

Weiter geht es für die Kadetten am kommenden Dienstag auswärts gegen den serbischen Meister Partizan Belgrad. Der dritte Gegner in der Gruppenphase ist Nexe Nasice aus Kroatien.