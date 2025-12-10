Handball-Nationalgoalie Nikola Portner ist nach einer Sperre von 21 Monaten wieder spielberechtigt.

Legende: Darf wieder im Handball-Tor jubeln Nikola Portner. Keystone/DPA/Marius Becker

Für Nikola Portner beginnt ein neues Kapitel. Nach seinem Dopingfall inklusive vorübergehenden Freispruch und einer nachträglichen Sperre darf der 32-jährige Handball-Nationalgoalie ab sofort wieder Pflichtspiele bestreiten. Seit Oktober durfte er bereits wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Beim ersten möglichen Auftritt für seinen SC Magdeburg am Mittwoch in der Bundesliga gegen die MT Melsungen stand Portner noch nicht im Kader. Durch seine Sperre hatte der Bundesligist mit Matej Mandic einen neuen Schlussmann geholt, welcher mit Top-Torhüter Sergey Hernandez nun ein starkes Duo bildet. Mit Portners Rückkehr entsteht für Trainer Bennet Wiegert ein Luxusproblem.

Im März 2024 wurden bei Portner Spuren von Methamphetamin nachgewiesen. Nach einer ersten Suspendierung wurde er von der Liga wieder für den Spielbetrieb zugelassen. Daraufhin legte die nationale Doping-Agentur Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof ein, wo sich alle Parteien auf die rückwirkende Sperre von 21 Monaten einigten.