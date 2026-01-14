Legende: Seit Jahren fast unschlagbar Superstar Mathias Gidsel feiert 2025 den 4. dänischen WM-Titel in Folge. Zu EM-Gold reichte es Dänemark dagegen seit 2012 nicht mehr. IMAGO Images/Bildbyran

Zwischen dem 15. Januar und dem 1. Februar findet die 17. Handball-EM der Männer statt. Zum 2. Mal nach 2020 wird das Kontinentalturnier, das im Zweijahres-Rhythmus stattfindet, mit 24 Mannschaften gleich in 3 Ländern ausgetragen: Dänemark, Norwegen und Schweden.

Kommt die Schweiz weiter?

Die Schweiz ist zum sechsten Mal in der Geschichte und zum zweiten Mal hintereinander an einer EM-Endrunde mit dabei. 2004 erreichte die Nati mit einem 12. Platz die bisher beste Klassierung. Vor zwei Jahren war allerdings bereits nach der Vorrunde Schluss. In diesem Jahr bekommt es das Team von Nationaltrainer Andy Schmid mit Slowenien, Färöer und Montenegro zu tun. Die Hauptrunden-Qualifikation wird in der ausgeglichenen Gruppe angestrebt. Los geht's am Freitagabend gegen die Färöer-Inseln (ab 20:30 Uhr live bei SRF).

Spielorte: Aus 4 mach 1

Die Hallen stehen in Herning (DEN), Oslo (NOR) sowie Malmö und Kristianstad (jeweils SWE). An allen Standorten finden Vorrundenspiele statt. Die zwei Hauptrundengruppen steigen in Herning und Malmö, die Finalspiele (ab 30. Januar) in Herning. Die Schweiz bestreitet ihre Vorrundenspiele in der 9000 Zuschauer fassenden Unity Arena in Oslo. Für eine allfällige Hauptrunde würde es nach Malmö weitergehen.

Modus: Vorrunde, Hauptrunde, K.o.-Phase

Die Vorrunde wird in 6 Vierergruppen ausgetragen. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es dann 2 Sechsergruppen gibt. Die Punkte gegen das ebenfalls qualifizierte Team werden in die 2. Turnierphase mitgenommen. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen die Halbfinals, die Drittplatzierten spielen den 5. Platz aus.

Favoriten: Wer stoppt Dänemark?

Über allen steht Weltmeister und Olympiasieger Dänemark. Die Übermannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen jagt aber seit geraumer Zeit vergeblich dem EM-Titel hinterher, der bislang letzte EM-Triumph gelang einer dänischen Mannschaft vor 14 Jahren. Bei der letzten EM in Deutschland setzten sich die Franzosen durch, die ebenso wie Kroatien, Spanien oder die talentierten Isländer zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Rekord-Europameister ist Schweden. Seit der Premiere 1994 triumphierte «Tre Kronor» fünfmal. Frankreich gewann viermal EM-Gold. Jeweils zweimal jubelten wie Deutschland auch Dänemark und Spanien.

Schiedsrichter-Aufreger vor EM-Start

Die Europäische Handballföderation EHF hat kurz vor dem EM-Start 2 Schiedsrichter aus dem Kader der Offiziellen zurückgezogen. Wie der Verband am Samstag mitteilte, werden die Nordmazedonier Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski nicht zum Turnier anreisen. Demnach besteht der Verdacht, dass Aufnahmen eines Fitnesstests im Vorfeld manipuliert wurden. Bereits zuvor musste das tschechische Duo Vaclav Horacek/Jiri Novotny aufgrund einer Verletzung das Handtuch werfen.

