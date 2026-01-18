Im Spiel 2 Tage nach dem 28:28-Remis gegen die Schweiz gibt es für die Färöer beim 2. Auftritt an der Handball-EM in Oslo kein Halten mehr.

Legende: Angefixt Die Handballer von der Färöer Inseln entzücken den eigenen Anhang. Keystone/EPA/Cornelius Poppe NORWAY OUT

Eine Inselgruppe im Nordatlantik flippt aus und feiert einen historischen Handball-Abend. Im 2. Vorrundenspiel demontierten die Färinger, am Freitag noch zäher Widersacher bei der Partie ohne Sieger gegen die Nati, Montenegro in der Gruppe D mit 37:24. Und nach dem Coup winkt mit bereits 3 Punkten auf dem Konto sogar die nächste Phase am EM-Turnier, der Vorstoss in die Hauptrunde.

Ein Land so gross wie die Stadt Biel jubelte über das erste gewonnene Spiel seiner Farben an der Europameisterschaft. Das hat Folgen für den Alltag im eigenen Land, denn rund 6500 Anhänger sind aktuell in Oslo vor Ort. Das macht rund 12 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Will heissen, dass die Heimat ob des Handball-Zwergs Kopf – und zuweilen auch still steht.

A Family Affair

18 Treffer trugen die Familien A Skipagotu und Mittun bei. Elias A Skipagotu vom THW Kiel machte 8 Tore, sein Bruder Roi blieb diesmal ohne Treffer. Ihr Cousin Oli Mittun war bester Schütze mit 10 Toren, sein Bruder Pauli war nicht erfolgreich. Auch Hakun West Av Teigum vom deutschen Meister Füchse Berlin reihte sich mit 9 Treffern in die Torschützenliste ein.

Die Fans, fast alle in Weiss und mit Hüten in Landesfarben, verwandelten die Arena in ein Tollhaus. Jedes Tor wurde wie ein EM-Sieg gefeiert, Schiedsrichter-Entscheidungen gingen im lautstarken Gesang unter.

Fans kommen in Sondermaschinen und per Fähre

Wie der Verband auf Instagram mitteilte, sind derzeit sogar das Parlament sowie einige Kindergärten geschlossen, weil viele Mitglieder beziehungsweise Erzieher ebenfalls in Oslo sind.

Legende: Sie liefern auf dem Feld und auf den Rängen ab Der Handball-Verband geniesst enorme Sympathien. Gruppe von Fans in Sportsarena mit Fahne.

Die Färöer bestehen aus insgesamt 18 Inseln im Nordatlantik und haben rund 55'000 Einwohner. Also etwa so viele wie die 10.-grösste Stadt der Schweiz.

Mit Chartermaschinen und per Fähre waren die Fans angereist. Die nationale Fluggesellschaft Atlantic Airways setzte 18 Sondermaschinen ein. Weitere 1050 Fans nahmen die Fähre, wie der färingische Handballverband einer deutschen Nachrichtenagentur mitteilte. Schon bei der EM in Deutschland vor 2 Jahren hatten Tausende Fans der Färinger eine riesige Handball-Party in Berlin gefeiert.

