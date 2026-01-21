Nur 4 Mal in über 1100 Partien hat die Schweizer Handball-Nationalmannschaft in einer Partie mehr als 40 Tore erzielt.

1108 Partien des Männer-Nationalteams zählt die Statistik-Seite des Schweizerischen Handballverbands in den letzten 77 Jahren. Davor fanden zwar ebenfalls schon (Feldhandball-)Spiele statt (das erste 1935), diese sind aber weniger gut dokumentiert. Seit 1949 feierte die Schweiz insgesamt 439 Siege, spielte 97 Mal unentschieden und verlor 572 Begegnungen. Das Torverhältnis steht bei 24'309:24'944.

Die jüngsten 43 Treffer kamen am Dienstag beim Kantersieg an der EM gegen Montenegro hinzu. Beim 43:26-Coup in Oslo schossen die Schweizer so viele Tore wie noch nie an einer EM-Endrunde. Mehr noch: Erst zum 4. Mal überhaupt knackten sie in einem Spiel die 40er-Marke.

Legende: Steuerte 8 der 43 Tore gegen Montenegro bei Flügelspieler Gino Steenaerts. Keystone/ERIK FLAARIS JOHANSEN

Dreimal wurde die 44 erreicht

Mit einem Treffer mehr hätten die Handballer den Rekord an geschossenen Treffern egalisiert. Dieser steht nämlich bei 44 und wurde bislang dreimal erreicht:

Am 15. Januar 2010 beim 44:17 gegen die Färöer-Inseln

Am 3. Januar 2008 beim 44:31 gegen Belgien

Am 28. Februar 1993 beim 44:14 gegen Zypern

Dies unterstreicht die aussergewöhnliche Leistung der Schweizer Offensive gegen Montenegro. In einem EM-Spiel notabene und nicht in einem Test gegen einen Handball-Zwerg.

Die 17 Tore Differenz sind indes noch weit entfernt vom höchsten Schweizer Erfolg in der SHV-Geschichte: Am 17. März 1972 wurde das Vereinigte Königreich gleich mit 37:2 (!) bezwungen.