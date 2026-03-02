Tabea Schmid spricht nach ihrer schlimmen Knieverletzung an der WM über das aktuelle Befinden und die bevorstehenden Monate.

Fast drei Monate ist es nun her, seit sich Nati-Leistungsträgerin Tabea Schmid im abschliessenden WM-Hauptrundenspiel gegen Rumänien eine schwere Knieverletzung zuzog. Im Rahmen des Zusammenzugs für die nächsten Spiele der EM-Quali gab die 22-Jährige ein Update: «Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut, körperlich und mental.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das EM-Quali-Spiel der Schweizer Handballerinnen gegen die Niederlande am Donnerstag ab 19:05 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Rund vier Wochen nach der Verletzung hatte sich Schmid am rechten Knie das Kreuzband sowie beide Menisken operieren lassen. Sechs Wochen lang habe sie anschliessend an Krücken gehen müssen. Diese ist sie inzwischen zwar los. Schmid steht bis zum Comeback aber noch eine lange Pause bevor.

Freude an den kleinen Dingen

«Das wird irgendwann sicher extrem hart», sagte die Ostschweizerin am Montag gegenüber SRF. Momentan habe sie aber keinerlei Probleme, in der Halle zu sein und ihren Teamkolleginnen beim Spielen zuzuschauen. «Ich freue mich jetzt auch mehr, wenn ich in einer Halle einfach auf einem Stuhl Bälle werfen kann.»