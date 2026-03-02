Fast drei Monate ist es nun her, seit sich Nati-Leistungsträgerin Tabea Schmid im abschliessenden WM-Hauptrundenspiel gegen Rumänien eine schwere Knieverletzung zuzog. Im Rahmen des Zusammenzugs für die nächsten Spiele der EM-Quali gab die 22-Jährige ein Update: «Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut, körperlich und mental.»
Rund vier Wochen nach der Verletzung hatte sich Schmid am rechten Knie das Kreuzband sowie beide Menisken operieren lassen. Sechs Wochen lang habe sie anschliessend an Krücken gehen müssen. Diese ist sie inzwischen zwar los. Schmid steht bis zum Comeback aber noch eine lange Pause bevor.
Freude an den kleinen Dingen
«Das wird irgendwann sicher extrem hart», sagte die Ostschweizerin am Montag gegenüber SRF. Momentan habe sie aber keinerlei Probleme, in der Halle zu sein und ihren Teamkolleginnen beim Spielen zuzuschauen. «Ich freue mich jetzt auch mehr, wenn ich in einer Halle einfach auf einem Stuhl Bälle werfen kann.»
Trainer Knut Ove Joa verlängert bis 2029
Der Schweizerische Handball-Verband hat den Vertrag mit Frauen-Nationaltrainer Knut Ove Joa vorzeitig bis 2029 verlängert. Der 49-jährige Norweger ist seit 2023 im Amt. Unter seiner Führung erreichten die Schweizerinnen 2024 erstmals an einer EM die Hauptrunde, und vor einem Jahr waren sie erstmals an einer WM dabei, bei der sie ebenfalls in die Hauptrunde einziehen konnten. Das Ziel des Verbandes ist, dass sich das Frauenteam für die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane qualifiziert.