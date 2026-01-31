Die Bank-Rolle von Andreas Wolff im Hauptrundenspiel gegen Dänemark sorgte für Kritik. Nun keilt der Star-Goalie zurück.

Legende: Hält von den Diskussionen rund um seine Ersatzrolle nichts Star-Torhüter Andreas Wolff. Imago/Presse Sports

Andreas Wolff hat mit Kritik auf die Torwart-Diskussion nach dem verlorenen EM-Hauptrundenspiel Deutschlands gegen Dänemark reagiert. «Ich finde es David gegenüber unfassbar respektlos, wie mit dieser Thematik umgegangen wurde und wird. Das war total despektierlich und regt mich tierisch auf», schimpfte Wolff.

Bei der 26:31-Niederlage am Montag hatte David Späth 50 Minuten lang das Tor gehütet. Für viele kam die Bank-Rolle von Wolff im Duell mit dem Weltmeister und Olympiasieger überraschend, weil der 34-Jährige im vorhergehenden Spiel gegen Norwegen mit 22 Paraden eine Weltklasse-Leistung gezeigt hatte.

Für Wolff sind die Diskussionen nicht nachvollziehbar: «Es ist schon erstaunlich, dass man so viele Jahre lang Handball spielt und trotzdem so wenig Menschenkenntnis hat. Wir haben vor dem Turnier gesagt, dass wir ein Torhüter-Duo sind, das durch seine Ausgeglichenheit und die Qualität beider funktioniert. Und dann fängt David in einem Spiel an und die ganze Welt verliert den Kopf. Das finde ich unter aller Sau.»

