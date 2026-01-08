 Zum Inhalt springen

Yellow Cup in Winterthur Schweiz mit 38:27-Sieg: Rückkehrer Zehnder setzt den Schlusspunkt

Die Schweizer Handballer fahren zum Start des Yellow Cups, der EM-Hauptprobe, einen ungefährdeten Sieg ein.

08.01.2026, 19:41

Handballspieler im roten Trikot wirft den Ball.
Legende: Präsentiert sich bereits wieder in Top-Form Manuel Zehnder. Freshfocus/Benjamin Faes

Die Schweizer Handball-Nati hat die erste Partie am Yellow Cup in Winterthur gegen die Ukraine klar mit 38:27 für sich entschieden. Es ist ein gelungener Auftakt für das Team von Trainer Andy Schmid bei der Hauptprobe für die EM-Endrunde ab dem 15. Januar.

Schon zur Pause hatten die Schweizer beruhigend mit 19:14 in Front gelegen. Es hätte jedoch das eine oder andere Tor mehr sein können/müssen. Gleich mehrfach liess Schmids Mannschaft hochkarätige Chancen liegen, entsprechend hatte der Coach beim Timeout während der 1. Hälfte ziemlich Redebedarf.

Zehnder mit Top-Comeback

Im 2. Durchgang zeigte sich die Schweiz zunehmend kaltschnäuzig vor dem gegnerischen Tor. Gleichzeitig liessen die Ukrainer nach – auch wenn Nikola Portner, bei seinem 1. Auftritt nach seiner Dopingsperre, weiter starke Paraden auspacken musste.

Auch für Manuel Zehnder war es nach einem Kreuzbandriss (beim Yellow Cup vor einem Jahr) das Comeback. Und der Rückraum-Akteur von Magdeburg lieferte sofort ab, verwertete 8 von 11 Versuchen – sein Fliegertor zum 38:27 war der Schlusspunkt.

