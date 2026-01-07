Legende: Greift am Yellow Cup wieder ins Geschehen ein Manuel Zehnder. Keystone/Ennio Leanza

Vor einem Jahr am Yellow Cup riss sich Manuel Zehnder das Kreuzband im linken Knie. Unmittelbar vor der WM warf ihn die Verletzung weit zurück. Die Reha zog sich hin, doch nun ist Zehnder reif für das Comeback. Schauplatz wird wieder der Yellow Cup in Winterthur sein.

Im vor knapp einem Jahr operierten Knie ist alles so, wie es sein soll, er darf wieder alles mitmachen. Dennoch soll der 26-Jährige behutsam herangeführt werden, denn ein Spiel ist nochmal etwas anderes als ein Training. Dass Zehnder dort zurückkehrt, wo er sich verletzt hat, findet er gut – «eigentlich bin ich fast froh, dass es dort wieder beginnt.»

Erst seit Dezember wieder im Teamtraining

Das erste halbe Jahr der Reha verbrachte Zehnder in der Schweiz, danach ging er zurück zu seinem Klub nach Magdeburg, wobei er die «ersten zehn bis elf Monate» vorwiegend individuell absolvierte. Erst ab Dezember nahm er an gewissen Teilen im Mannschaftstraining wieder richtig teil, zuvor waren lediglich Übungen ohne Körperkontakt möglich.