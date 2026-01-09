Die Handball-Nati gewinnt ihr zweites Spiel am Yellow Cup gegen Bahrain mühevoll mit 33:30.

Die Schweizer Handball-Nati hat am Yellow Cup in Winterthur auch ihr zweites Spiel gewonnen. Nach dem Erfolg gegen die Ukraine am Donnerstag bodigte das Team von Andy Schmid am Freitag aufmüpfige Bahrainer mit 33:30 (17:12).

Mit dem nahezu unbekannten Gegner von der arabischen Halbinsel taten sich die Schweizer schwer. Im Verlauf der ersten Halbzeit machte Bahrain einen in den ersten Minuten eingehandelten Vier-Tore-Rückstand beinahe wett. Und nach der Pause kam der Aussenseiter nochmals so nahe heran, dass ein Überraschungspunkt bis fast zum Schluss nicht auszuschliessen war.

Legende: Gibt die Richtung vor Felix Aellen. Freshfocus/Benjamin Faes

Spiel trotz allem im Griff

Trotz des knappen Resultates, einiger Flüchtigkeitsfehler und eines insgesamt nicht immer souveränen Auftretens hatte die Schweiz das Spiel mehrheitlich im Griff.

Zum Abschluss trifft die Schweiz am Samstag um 18 Uhr auf Nordmazedonien. Gegen die Nordmazedonier, wie die Schweiz ebenfalls zweimal siegreich, geht es um den Turniersieg. Der Yellow Cup bildet die Hauptprobe für die EM, welche für die Schweiz am 16. Januar gegen die Färöer beginnt.