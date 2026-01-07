Die Schweiz bereitet sich am Yellow Cup auf die EM vor. Hier finden Sie alles Wissenswerte.

Legende: Hütet nach seiner Dopingsperre wieder das Schweizer Tor Nikola Portner, der mit 145 Länderspielen erfahrenste Nati-Akteur. Keystone/Ennio Leanza

Wann und wo ist das Turnier?

Der Yellow Cup geht von Donnerstag bis Samstag in der AXA Arena in Winterthur über die Bühne. Es ist bereits die 52. Austragung.

Wer ist dabei und wann spielt die Schweiz?

Die Schweizer Nati spielt der Reihe nach gegen die Ukraine (Donnerstag, 18:00 Uhr), Bahrain (Freitag, 21:15 Uhr) und Nordmazedonien (Samstag, 18:00 Uhr). Die Ukraine und Nordmazedonien sind wie die Schweiz für die EM-Endrunde (ab 15.01.) qualifiziert.

Wie lautet der Modus?

Alle vier Teams spielen je einmal gegeneinander. Bei Punktgleichheit zählt nicht wie sonst oft das Direktduell, sondern die Tordifferenz aus allen Partien.

Wer läuft für die Schweiz auf?

Trainer Andy Schmid hat 2 Torhüter und 17 Feldspieler nominiert – für die EM wird das Kader noch um einen Spieler reduziert. Zehn der Aufgebotenen verdienen ihr Geld im Ausland. Nach einer Dopingsperre wieder dabei ist Goalie und Captain Nikola Portner. Ein weiterer Rückkehrer ist Manuel Zehnder. Der Regisseur riss sich am letztjährigen Yellow Cup das Kreuzband im linken Knie. Er arbeitet sich schrittweise an die Rückkehr heran.