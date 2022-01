Die Angebote von SRF Sport erscheinen ab heute in einem neuen Design. Die überarbeiteten Gestaltungselemente sind in allen Sportangeboten im TV und Radio sowie auf den Online- und Social-Media-Plattformen zu sehen und zu hören.

Ab heute Dienstag, 4. Januar 2022, erwartet die Zuschauerinnen, Hörer und Userinnen des SRF-Sportangebots auf allen Kanälen ein neues Design. Bereits seit den Morgenstunden sind die gestalterischen Veränderungen im Radio sowie auf den Online- und Social-Media-Plattformen zu sehen und zu hören.

Im Fernsehen feiert das neue Erscheinungsbild um 11:20 Uhr auf SRF zwei seine Premiere mit der Liveübertragung der finalen Etappe der Tour de Ski im italienischen Val die Fiemme (10 Kilometer Freistil Massenstart der Frauen).

App-Update notwendig

Das Design-Update der SRF Sport App für Smartphones und Tablets wird ebenfalls ab heute ausgerollt. Um die SRF Sport App im neuen Design nutzen zu können, ist eine Aktualisierung im Apple App Store oder im Google Play Store notwendig. Das Update wird in den nächsten Tagen für alle Userinnen und User verfügbar sein.

Legende: Neues Design SRF Sport gibt sich ein neues Gesicht. SRF

Zeitgemässes Design für alle Kanäle

«Zum ersten Mal haben wir das Erscheinungsbild von SRF Sport von Grund auf für alle klassischen und digitalen Kanäle entwickelt. Die überarbeiteten Gestaltungselemente erfüllen darum nicht nur alle Anforderungen an ein zeitgemässes Design in Radio und Fernsehen, sondern schaffen auch die Grundlagen, um das Sportangebot in Zukunft vermehrt aus der digitalen Perspektive weiterzuentwickeln», erklärt Katrin Schmid, Leiterin Markenführung und Design SRF.

Publikumsfrage des Tages Box aufklappen Box zuklappen Warum braucht SRF Sport ein neues Design? Katrin Schmid, Leiterin Markenführung und Design SRF, erklärt hier die Hintergründe.

«Das neue Erscheinungsbild transportiert die Emotionen des Sports und die Vielfalt des SRF-Sportangebots noch direkter zum Publikum – und das perfekt zugeschnitten auf die verschiedenen Kanäle. So rücken die Sportfans über alle Generationen hinweg noch ein Stück näher an die aufregendsten Sportmomente.»

«Highlights»-Sendungen für Fussball- und Eishockeyfans

Zeitgleich mit der Lancierung des neuen Designs werden die Fussball- und Eishockeymagazine in eine «Highlights»-Formatgruppe überführt und die Sendungsnamen vereinheitlicht. Darum informiert neu «Eishockey – Highlights» anstelle von «powerplay» über das Geschehen in der National League. Im Fussball ersetzen «Champions League – Highlights», «Europa League – Highlights», «Schweizer Cup – Highlights» und «Super League – Highlights» die bisherigen «Goool»-Sendungen.

«Die ‹Highlights›-Sendungen versprechen genau das, was das Publikum erwarten darf: einen kompakten, hochaktuellen Service mit den Matchberichten in den relevanten Sportarten und Ligen. Damit verbessern wir die Orientierung für das Publikum in unserem Sportangebot», begründet Katrin Schmid die Anpassung der Namensgebung.

«Hörer, Zuschauerinnen und User tauchen noch intensiver ein»

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, freut sich über die Lancierung des neuen Designs: «Von den Olympischen Spielen in Peking über das ESAF in Pratteln bis hin zur Fussball-WM in Katar – das Sportjahr 2022 ist voll mit nationalen und internationalen Höhepunkten. Daran lassen wir unser Publikum wie gewohnt mit einer qualitativ hochstehenden, informativen und emotional unterhaltenden Berichterstattung teilhaben. Dass wir dieses ereignisreiche Jahr mit einem neuen Design lancieren, freut mich ganz besonders. Dank der visuellen und akustischen Veränderungen tauchen unsere Hörer, Zuschauerinnen und User noch intensiver ein in die Welt von SRF Sport.»