«Sports Awards» 2022 - Je ein Sextett als Sportlerin und Sportler des Jahres nominiert

An den «Sports Awards» dreht sich alles um die prägendsten Sportpersönlichkeiten im 2022. Jetzt stehen die Nominierten in den Kategorien «Sportlerin» und «Sportler» fest. Wer eine Auszeichnung entgegennehmen darf, entscheidet das TV-Publikum in der Livesendung am 11. Dezember.