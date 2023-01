Legende: Beat Feuz als Zugpferd Die Dernière des Emmentalers am Lauberhorn fand bei SRF grosse Beachtung. Keystone/Jean-Christophe Bott

Bei seiner letzten Teilnahme an der Lauberhorn-Abfahrt wusste Beat Feuz erneut zu überzeugen. Mit einem 5. Rang nahm er Abschied von Wengen – und das vor bis zu 1,09 Millionen Personen (vorläufige Werte; Quelle Mediapulse TV Data, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight) in der Deutschschweiz, die das Rennen live auf SRF zwei mitverfolgten. Dies entspricht einem Marktanteil von 90,3 Prozent.

Grosse Beachtung auch für Super-G und Slalom

Bereits beim Super-G am Lauberhorn vom Freitag sassen in der Spitze 590’000 Personen (81,3 Prozent Marktanteil) am TV und verfolgten die Podestfahrten von Stefan Rogentin und Marco Odermatt. Und auch der Slalom von Sonntag mit dem zweiten Rang von Loic Meillard fand grosse Beachtung: Bis zu 740’000 Personen (71.5 Prozent Marktanteil) verfolgten die beiden Läufe live auf SRF zwei.

Über das ganze Wochenende erzielten die Livestreams bei Ski alpin auf srf.ch/sport und der Sport-App 965'000 Starts.