Die Amerikanerin ist an der WM in Doha in beeindruckender Manier auf die internationale Bühne zurückgekehrt.

Simone Biles an der WM in Doha.

Simone Biles hat an der WM in Doha ein glänzendes Comeback feiern können. Die vierfache Olympiasiegerin von Rio de Janeiro bot in der Qualifikation eine starke Leistung und zeigte einen neuen Sprung.

Erstmals an einem offiziellen Wettkampf sprang die dreifache Mehrkampf-Weltmeisterin den «Biles», einen Sprung aus der Jurtschenko-Gruppe, der mit einem Schwierigkeitsgrad von 6,4 Punkte bewertet wird.

Nach dem ersten Tag der Qualifikation führt die 21-Jährige die Mehrkampf- und die Teamwertung mit den USA souverän an, an den vier Geräten ist sie ebenfalls auf Finalkurs.

Die Qualifikation der Frauen endet am Sonntag. Die Schweizerinnen treten in der zehnten von insgesamt elf Abteilungen an.