Den Schweizer Kunstturnerinnen ist es an den Europameisterschaften in Antalya nicht gelungen, an den starken 4. Rang der Männer anzuknüpfen. Sie schlossen den Team-Wettkampf mit 143,795 Punkten auf dem enttäuschenden 17. Platz ab.

Somit verpassten sie Rang 13 und mit ihm die Qualifikation für die WM in Antwerpen vom kommenden Herbst. In der Endabrechnung fehlten der Equipe mit Lena Bickel, Caterina Cereghetti, Stefanie Siegenthaler, Anny Wu und Martina Eisenegger 1,735 Punkte.

Bickel stark am Boden

Die Schweizerinnen konnten ihr Potenzial vor allem am Stufenbarren und am Schwebebalken nicht abrufen, wo zahlreiche Stürze zu verzeichnen waren.

Schliessen 00:59 Video Schweizerinnen fallen 5 Mal vom Schwebebalken Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 02:02 Video Siegenthaler: «Die Teamleistung hätte besser sein können» Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden. 02:42 Video Bruce-Martin: «Bin sehr stolz auf die Mädchen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

Für die beste Leistung des Tages sorgte Bickel am Boden, sie verpasste die Final-Qualifikation mit 13,033 Punkten nur um einen Rang. Auch der Mehrkampf-Final der Top 24 findet ohne Cereghetti (38.), Bickel (41.) und Anny Wu (42.) statt.

01:59 Video Der Auftritt von Lena Bickel am Boden Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

In gleicher Besetzung hatte das Team von Cheftrainerin Wendy Bruce-Martin vor wenigen Wochen am Vorbereitungswettkampf gegen Österreich in Magglingen über sieben Punkte mehr erturnt. Europameister wurde mit 164,428 Punkten Grossbritannien vor Titelverteidiger Italien (161,629) und den Niederlanden (158,896). In Antalya geht es nun weiter mit den verschiedenen EM-Finals.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Kunstturn-EM bei SRF: Donnerstag, 15:00 Uhr

Freitag, 15:00 Uhr

Samstag, 12:30 Uhr

Sonntag, 12:00 Uhr