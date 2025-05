Ian Raubal gewinnt an der Kunstturn-EM in Leipzig sensationell Silber am Barren.

Bei seiner EM-Premiere muss sich der Zürcher nur dem einheimischen Überraschungssieger Nils Dunkel geschlagen geben.

Mit Noe Seifert (Reck) steht noch ein weiterer Schweizer in einem Geräte-Final (hier live).

Am Freitag in der 1. Tranche der Gerätefinals haben Luca Murabito (6.) und Luca Guibellini (8.) die Medaillen verpasst.

Wenig hatte nach seiner Übung auf eine Medaille hingedeutet. Ian Raubal, der als erster der acht Barren-Finalisten antrat, wurde für einen soliden, aber nicht überragenden Auftritt mit 13,766 Punkte belohnt. Damit blieb der 23-Jährige unter seiner Qualifikationsmarke (13,900), das Podest schien damit ausser Reichweite.

Doch ein Konkurrent nach dem anderen konnte nicht auf allerhöchstem Niveau performen, Raubals Marke hielt stand. Erst der Deutsche Nils Dunkel, ebenfalls nicht als Topfavorit gehandelt, stach Raubal mit 13,900 Punkten noch aus. Am Ende reicht es trotzdem zur Silbermedaille für Raubal – und dies notabene bei dessen erster Teilnahme an Europameisterschaften. Für den Zürcher ist es das 2. Silber in Leipzig, nachdem er am Dienstag schon Teil des zweitplatzierten Schweizer Teams war.

In Seiferts Fussstapfen

Raubal hat einen grossen Leistungssprung hinter sich. In den USA, wo er an der Pennsylvania State University ein Jahr vor seinem Bachelor in Molekularbiologie steht, erarbeitete er sich mit den zahlreichen Anlässen in der College League die nötige Wettkampfhärte.

Mit Noe Seifert kämpft am späteren Nachmittag ein weiterer Schweizer am Reck um Medaillen. Im letzten Jahr in Rimini hatte Seifert Bronze am Barren gewonnen.