Ab Freitag bis Sonntag stehen an der Kunstturn-EM in Rimini die Finals an. Unser Experte beleuchtet die Schweizer Chancen.

Der Auftakt ist geglückt. An der Kunstturn-EM hat sich die Schweizer Truppe in der Qualifikation nicht nur in 4 Gerätefinals (Freitag und Samstag), sondern auch in den Teamfinal (Sonntag) geturnt.

Das sagt SRF-Kunstturn-Experte Roman Schweizer ...

... über die Schweizer Medaillenchancen: «Noe Seifert hat am Barren eine sensationelle Übung. Und wenn er am Reck seinen Dreifach-Salto auf den Punkt in den Stand bringt, könnte es auch dort für eine Medaille reichen.»

... über eine mögliche Team-Überraschung: «Es könnte auch historisch werden, weil es nämlich für das Team eine Medaille geben könnte (die erste seit Bronze 2016, d. Red.). In der Qualifikation lagen die Schweizer nur einen Tausendstel-Punkt hinter Spanien. Sie haben definitiv das Potenzial: Mit sieben Fehlern Vierter zu werden ...»

... über die Tücken im Teamfinal: «In der Entscheidung gibt es ein etwas anderes System: Drei Turner gehen ans Gerät und drei Ergebnisse zählen auch, es gibt kein Streichresultat. Es muss also ein ziemlich perfekter Wettkampf gelingen.»

... die grösste Überraschung aus internationaler Sicht: «Der Mehrkampf-Europameister kommt nicht aus der Ukraine und nicht aus Italien, sondern aus Zypern. Marios Georgiou zeigte am Mittwoch den Wettkampf seines Lebens und turnte über 84 Punkte. Das ist eine riesige Überraschung.»