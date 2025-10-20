Noe Seifert und Florian Langenegger sind an der Kunstturn-WM in Jakarta souverän in den Mehrkampf-Final eingezogen. Die Gerätefinals finden jedoch ohne Schweizer statt.

Legende: Verpasste gleich zwei Gerätefinals knapp Noe Seifert. Keystone/AP/DITA ALANGKARA

Der Mehrkampf-Final an der Kunsturn-WM in Indonesien findet mit zwei Schweizern statt. Noe Seifert und Florian Langenegger schafften die Qualifikation souverän, wobei insbesondere der 26-jährige Seifert mit Rang 2 ein dickes Ausrufezeichen setzte. Lediglich der japanische Olympiasieger von 2020, Daiki Hashimoto, holte mehr Punkte als der Aargauer.

Langenegger turnte ebenfalls souverän und zog als 7. locker in den Final der 24 besten Turner am Mittwoch ein.

Gerätefinals knapp verpasst

An den Einzelgeräten reichte es keinem Schweizer in den Final. Langenegger verpasste die Top 8 am Boden als 9. knapp. Seifert belegte am Reck Rang 10 und am Barren Rang 13.