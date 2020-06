Die letzte Woche veröffentlichte ARD-Dokumentation «Hau rein die Pille» warf hohe Wellen. Die Vorwürfe sind happig: Vorab im Fussball würden Schmerzmittel wie Ibuprofen «wie Smarties» konsumiert. Dies, obwohl die Kriterien Leistungssteigerung und Gesundheitsgefährdung erfüllt seien, was für die Aufnahme in die Doping-Liste sprechen würde, so das Urteil im Film.

Dem widerspricht aber beispielsweise Eddy Yusof. Der Kunstturner sagt im Skype-Interview gegenüber SRF Sport: «Kein Sportler nimmt freiwillig Schmerzmittel.» Vielmehr sei es «der letzte Ausweg, um sich über einen kurzfristigen Zeitrahmen über Wasser zu halten.»

Kein solcher Umgang im Kunstturnen

Im Kunstturnen habe man «einen vernünftigen Umgang» mit dem Schmerzmittelkonsum. Er persönlich würde nur Schmerzmittel nehmen, wenn es nicht drin liege, eine Pause zu machen – so beispielsweise vor einem wichtigen Wettkampf.

Yusof betont, dass er – wenn überhaupt nötig – nur über einen kurzen Zeitraum Schmerzmittel nehme. Denn er sagt klar: «Medis über Wochen und Monate regelmässig zu nehmen, ist nur schon sinnlos, weil man einfach das körperliche Problem verdeckt. Es ist dadurch nicht gelöst.»

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das abhängig macht.

Das Problem, dass solche Mittel abhängig machen können, sieht der 25-Jährige nicht. «Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das abhängig macht», so Yusof. Er betont im Gespräch aber mehrfach, dass er hier von Medikamenten wie Ibuprofen spreche. Denn: «Die starken Schmerzmittel sind ein No-Go, die sind auch auf der Dopingliste und haben extreme Nebenwirkungen.»

Für mich ist es kein Doping, weil man nicht über sein natürliches Leistungspotenzial herausgehen kann.

Zugleich widerspricht der Zürcher einer weiteren Aussage, die in der Dokumentation gemacht wurde: Gemäss Yusof sind Schmerzmittel, die in eine Kategorie mit Ibuprofen fallen, nicht leistungssteigernd.

Der Kunstturner erklärt seine Ansicht folgendermassen: Durch Training, Talent und Arbeit erreiche man ein gewisses Level. Verletzungen oder Entzündungen bewirken aber, dass der Sportler nicht mehr an sein Potenzial herankomme.

Für ihn seien Schmerzmittel deshalb eine Möglichkeit, sich wieder an sein Level heranzukämpfen. «Für mich ist es kein Doping, weil man nicht über sein natürliches Leistungspotenzial hinausgehen kann», so Yusof.

Machen Schmerzmittel den Wettkampf gar fairer?

Der Zürcher geht gar noch einen Schritt weiter, indem er sagt, dass «schwache» Schmerzmittel sogar eher die Chancengleichheit gewährleisten würden. Denn auch wenn es der Wunsch jedes Athleten sei, dass er keine Medikamente nehmen müsse, so sei es eine Tatsache, dass gewisse Sportler viel anfälliger auf Entzündungen seine.

Und Yusof stellt klar: «Mittel wie Ibuprofen sind kein Super-Heilmittel, die Schmerzen sind nicht einfach verpufft. Es macht das Ganze einfach ein wenig erträglicher.»