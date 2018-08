An den European Championships in Glasgow überzeugte Oliver Hegi mit EM-Gold am Reck und Bronze am Barren. Hinter seinem Erfolg steckt nicht nur harte Arbeit, sondern auch ein Team, welches sich gegenseitig pusht und fördert.

«Wir sind alle so gut miteinander befreundet, machen fast alles miteinander. Wir sind praktisch eine Familie», so der 25-Jährige. Auch den Erfolg gönnt man den anderen Schweizer Turnern. «Sie trainieren auch hart, daher haben sie es auch verdient.»

Die Freude der Teamkollegen

So ist auch der Europameister von 2017, Pablo Brägger, glücklich über Hegis Triumph. «Trotz grossem Druck hat er die Situation souverän gemeistert. Ich gönne es ihm von Herzen.»

Und auch der unglückliche Vierte in Glasgow am Reck, Taha Serhani, freute sich für seinen Teamkollegen.

Was Oliver Hegi an sich noch verbessern muss und wie das Schweizer Team mental stärker wurde, erfahren Sie im sportpanorama-Beitrag.