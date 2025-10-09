Ab dem 19. Oktober findet in Indonesien die Kunstturn-WM statt. Stand jetzt ohne das israelische Team.

Legende: Kann seinen Titel nicht verteidigen Boden-Weltmeister Artem Dolgopyat. imago images/Jan Hübner

Gastgeber Indonesien lässt die israelischen Kunstturner und Kunstturnerinnen nicht zur anstehenden WM einreisen. Die Regierung habe die Visa der Team-Mitglieder für die Titelkämpfe vom 19. bis 25. Oktober in der Hauptstadt Jakarta annulliert, teilte der Minister für Rechtsangelegenheiten und Menschenrechte, Yusril Ihza Mahendra, mit.

Das überwiegend muslimische Land begründete die Entscheidung mit dem Gaza-Krieg. «Die indonesische Regierung verfolgt eine fest verankerte Politik, keine Kontakte zu Israel zu unterhalten, solange dieses Land die Existenz eines freien und souveränen Palästinas nicht anerkennt», erklärte Mahendra.

Mehr als 500 Athletinnen und Athleten nehmen an der WM teil. Israel hätte auch Artem Dolgopyat in die Wettbewerbe geschickt, seinen Boden-Titel wird er nicht verteidigen können, sollte die Entscheidung bestehen bleiben.