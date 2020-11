Legende: Nicht länger Chef Spitzensport Felix Stingelin, hier an der Kunstturn-EM 2016. Keystone

Die Turbulenzen der letzten Wochen im Schweizerischen Turnverband halten an. Wie der STV am Mittwoch bekanntgab, habe man sich per Ende Oktober vom Chef Spitzensport, Felix Stingelin, getrennt. Die Trennung sei «im gegenseitigen Einvernehmen» erfolgt, schreibt der Turnverband.

Es ist nach der Absage der Schweizer Meisterschaften und dem coronabedingten Fernbleiben von der Kunstturn-EM die nächste Schlagzeile des STV. Für grossen Wirbel hatte vergangenen Samstag ein Artikel im Magazindes TagesAnzeiger gesorgt: Darin wird, basierend auf den Aussagen von acht Ex-Athletinnen im Kunstturnen und der Rhythmischen Gymnastik, von jahrelangen missbräuchlichen Trainingsmethoden und Erniedrigungen berichtet.

Stingelin war im Juli dieses Jahres vorübergehend suspendiert worden. Die Verbandsführung um Zentralpräsident Erwin Grossenbacher, Geschäftsführer Ruedi Hediger und Stingelin war stark in die Kritik geraten. Nachdem ehemalige Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik schwere Vorwürfe gegen Trainerinnen und deren Methoden erhoben hatten, stellte der STV als Folge einer internen Untersuchung zudem mehrere Trainerinnen frei.