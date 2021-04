Legende: Lässt Vorsicht walten Giulia Steingruber gibt in Basel für den Boden Forfait. Freshfocus

Giulia Steingruber tritt an der Kunstturn-EM in Basel nicht im Final am Boden an.

In Abwesenheit der Schweizerin turnt die Britin Jessica Gadirova zu EM-Gold.

Am Schwebebalken setzt sich Melanie de Jesus dos Santos (FRA) knapp vor Sanne Wevers (NED) durch.

Die 27-jährige Ostschweizerin entschied sich nach dem Einturnen, nichts zu riskieren und den verletzten Oberschenkel nicht weiter zu belasten. Der Entscheid kommt nicht überraschend, beginnen doch in drei Monaten die Olympischen Spiele in Tokio, das grosse Ziel Steingrubers in dieser Saison.

«Im Hinblick auf Tokio möchte ich kein unnötiges Risiko eingehen», liess sich Steingruber in einer Verbandsmitteilung zitieren. Die vergangenen Tage seien sehr emotional gewesen. «Ich bin überglücklich, dass ich mein Ziel erreichen und die Goldmedaille am Sprung gewinnen konnte.»

Trotz Problemen zum EM-Titel

Steingruber hatte sich vor rund zehn Tagen im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Dennoch trat sie in Basel an, auch wenn sie vor Beginn der Titelkämpfe am Sprung und am Boden kaum trainieren konnte. Nach der erfolgreichen Qualifikation verzichtete sie bereits auf den Mehrkampf-Final am Freitag, um sich für den Sprung-Final zu schonen.

In diesem biss die St. Gallerin auf die Zähne – mit Erfolg. Mit dick einbandagiertem Oberschenkel zeigte sie zwei nahezu fehlerfreie Sprünge und sicherte sich an ihrem Paradegerät den vierten EM-Titel ihrer Karriere.

In Abwesenheit von Steingruber sicherte sich Jessica Gadirova (GBR) die Goldmedaille. Die erst 16-Jährige verwies die Russin Angelina Melnikowa dank einer fehlerfreien Übung auf Rang 2. Bronze ging an Vanessa Ferrari (ITA). Gadirova komplettierte mit ihrem Titel an der EM ihren persönlichen Medaillensatz. Im Sprung gewann sie hinter Steingruber die Silbermedaille, im Mehrkampf turnte sie auf Rang 3.

Schwebebalken: Gold für dos Santos

Am Schwebebalken ging Gold an die Französin Melanie de Jesus dos Santos. Weil sie nach einer einwandfreien Übung bei der Landung einen Sturz nur in Extremis verhindern konnte wurde es ganz knapp. Die Zweitplatzierte Sanne Wevers (NED) distanzierte sie um nur gerade 0,034 Punkte. Das Podest komplettierte Anastasiia Bachynska (UKR). Für Dos Santos ist es der 4. EM-Titel in ihrer Karriere. In Basel holte sie sich zum ersten Mal Gold am Schwebebalken.