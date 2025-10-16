4 Turner und 2 Turnerinnen schickt der STV an nach Jakarta. Auch an der Einzel-WM sei der Teamgedanke essenziell.

Wenn es vom 19. bis 25. Oktober erstmals in Jakarta um WM-Medaillen im Kunstturnen geht, stellt die Schweiz ein kompaktes, aber schlagkräftiges Team. Noe Seifert, Florian Langenegger, Luca Giubellini und Marco Pfyl sowie Lena Bickel und Anny Wu vertreten den Schweizerischen Turnverband STV.

Die Form und das Können der Schweizer Turner lassen hohe Ambitionen zu. Mit Seifert bildet Langenegger ein begnadetes Mehrkampf-Duo. Für Letzteren ist es im Alter von 22 Jahren bereits die 3. WM. Entsprechend sei die Nervosität auch nicht mehr exorbitant.

Der Plan ist klar: «Ich konnte am Reck und Barren ein Element dazunehmen, jetzt kann ich schwieriger turnen, also mit höherem D-Wert», erklärt Langenegger. Am Barren scheint die Form bereits zu stimmen. Im Weltcup in Paris wurde Langenegger letzten Monat Dritter, auch dank ebenjener neuen Elemente.

Gerätefinal «wäre schön», Mehrkampffinal fast schon Pflicht

Die von David Huser, Chef Olympische Mission, ausgegebene Zielsetzung bei den Männern («einen Top-12-Rang im Mehrkampffinal sowie mindestens ein Gerätefinal») hält Nationaltrainer Claudio Capelli für realistisch: Er hoffe auf «zwei Mehrkampffinals, wenn man dort durchzieht, ist vieles möglich. Ein Gerätefinal wäre sehr schön.»

Die Weltspitze sei an den Einzelgeräten zwar extrem dicht, jedoch «gehen wir nicht nach Jakarta, um Ferien zu machen», betont Capelli. Als Schwierigkeit sieht er die Zeitumstellung. Die fünf Stunden Unterschied erfordern eine rasche Akklimatisation.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Kunstturn-WM in Jakarta live: Mittwoch, 22. Oktober, 13:30 Uhr: Mehrkampffinal Männer

Donnerstag, 23. Oktober, 13:30 Uhr: Mehrkampffinal Frauen

Freitag, 24. Oktober, 09:00 Uhr: Gerätefinal Frauen und Männer

Samstag, 25. Oktober, 09:00 Uhr: Gerätefinal Frauen und Männer

Als Team an die Einzel-WM

Zwar handelt es sich beim Wettkampf in der Hauptstadt Indonesiens um eine Einzel-WM. Das Team, da sind sich alle einig, hat dennoch eine grosse Bedeutung. Langenegger spricht von einer «Art Familienausflug». Trainer Capelli ergänzt: Der Teamspirit ist toll. Eigentlich bilden sie einen Freundeskreis im Team.