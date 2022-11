Für die britischen Kunstturnerinnen kam an den Heim-Titelkämpfen das Beste zum Ende. Im letzten Frauen-Gerätefinal schlug die Stunde von Jessica Gadirova. Die britische Doppel-Europameisterin erzielte in der Boden-Konkurrenz 14,200 Punkte und eroberte Gold vor Jordan Chiles (USA) und Rebeca Andrade (BRA). Zwillingsschwester Jennifer Gadirova auf Rang 7 war auf dem Podium die erste Gratulantin.

Mit ihrem fulminanten Schlussakt schraubte die 18-jährige Jessica Gadirova an den 51. Weltmeisterschaften in der M&S-Arena Liverpool das Medaillen-Total für die gastgebende Nation Grossbritannien auf 6 Exemplare hoch. Am Vortag hatte schon Teamkollege Giarnni Regini-Moran in der gleichen Disziplin das Heimpublikum ebenfalls mit dem Titel entzückt. Gadirova selbst stand auch im Einzel-Mehrkampf als Dritte auf dem Podest und wurde Zweite mit dem Team.

Legende: In den Union Jack eingehüllt Jessica Gadirova bejubelt ihr WM-Gold. imago images/Sports Press Photo

Philippiner Yulo räumt doppelt ab

Am Schwebebalken gaben die Japanerinnen den Ton an – mit dem besseren Ende für Hazuki Watanabe. Teamkollegin Shoko Miyata blieb hinter der Kanadierin Elsbeth Black die bronzene Auszeichnung.

Bei den Männern gab es am letzten Wettkampftag ein doppelter Medaillengewinner: Carlos Edriel Yulo aus den Philippinen holte zunächst Silber am Sprung und doppelte hinterher mit Bronze am Barren nach.

Der Titel an diesem Gerät ging an den chinesischen Mehrkampf-Weltmeister und Olympiasieger Jingyuan Zou, der sich ein Polster von über 0,6 Punkten Vorsprung herausturnte. Am Sprung reüssierte der Armenier Artur Dawtjan. Am Reck schliesslich schwang der US-Amerikaner Brody Malone knapp vor dem Japaner Daiki Hashimoto obenaus. Die beiden Artisten trennte die Differenz von nur einem Zehntelpunkt.