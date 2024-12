Frauen (7): Nadine Fähndrich, Lea Fischer, Marina Kälin, Nadja Kälin, Alina Meier, Anja Weber, Giuliana Werro

Männer (7): Jonas Baumann, Cyril Fähndrich, Valerio Grond, Beda Klee, Janik Riebli, Jason Rüesch, Antonin Savary

Klee hat einen sensationellen 5. Overall-Rang aus der vergangenen Austragung zu verteidigen. Nach einem harzigen Einstieg in die laufende Saison und dem enttäuschenden Heimauftritt in Davos hat der 28-jährige Toggenburger 2 Wochen Training hinter sich und nimmt sich die Top 10 vor. Daneben rechnen sich die Schweizerinnen und Schweizer – allen voran Fähndrich, Grond und Riebli – in den beiden Sprints die grössten Chancen aus.