Norwegen dominiert in Toblach auch die 10 km klassisch. Für einmal heisst der Sieger nicht Johannes Kläbo.

Die 2. Etappe der Tour de Ski in Toblach ist ebenfalls zur Beute Norwegens geworden. Nach dem Dreifachsieg im Sprint zum Auftakt standen auch über 10 km klassisch drei Norweger auf dem Podest. Mattis Stenshagen setzte sich 9 Sekunden vor Sprintsieger Johannes Kläbo durch. Eine weitere Sekunde dahinter landete Emil Iversen.

Für Stenshagen ist es mit 29 Jahren der erste Weltcupsieg. Zwei Wochen zuvor war er in Davos über dieselbe Distanz auf Rang 3 gelaufen. Auch Kläbo wird sich nicht zu sehr grämen: Er baute die Führung im Gesamtklassement auf die Teamkollegen Lars Heggen und Harald Amundsen auf 53 beziehungsweise 57 Sekunden aus.

Schweizer geschlagen, Rüesch gibt auf

Die Schweizer mussten dem kräftezehrenden Sprint zum Auftakt vom Vortag Tribut zollen. Das Bestresultat ging auf das Konto von Nicola Wigger, der als 48. 1:38 Minuten einbüsste. Innerhalb von zwei Minuten blieb auch noch Janik Riebli (63.).

Eine herbe Enttäuschung setzte es für Valerio Grond (83.) ab. Nach dem starken Auftritt im Sprint kam tags darauf «nicht mehr genug Power aus den Armen», wie er im SRF-Interview sagte. Jason Rüesch verzichtete wegen einer viralen Erkrankung auf den Start.

So geht es weiter

Am Dienstag kommen die Athleten in den Genuss eines Ruhetags. Am Mittwoch steht dann bei Männern und Frauen ebenfalls in Toblach der Massenstart über 5 km in freier Technik auf dem Programm.

Tour de Ski