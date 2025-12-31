Norwegens Männerteam hat bei der 3. Etappe der Tour de Ski eine erste Niederlage hinnehmen müssen. Mit Lars Heggen auf Rang 3 schaffte es beim Massenstartrennen über 5 km Skating nur ein Norweger in Toblach aufs Podest – und die Top 10. Den Tagessieg holte sich der US-Amerikaner Gus Schumacher, der in einer Zeit von 9:35,4 Minuten den Podestdebütanten Benjamin Moser (AUT) um 0,2 und Heggen um 0,6 Sekunden distanzierte.

Wobei die «Masse» in Massenstart relativiert werden muss: Auf der 3. Etappe war es zu einer Novität gekommen: Das Rennen über 5 km wurde in vier verschiedenen Heats mit je 20 bis 25 Athleten gelaufen. Die unterschiedlichen Tempi in den jeweiligen Abteilungen sorgten dafür, dass Tour-Leader Johannes Kläbo seinen Heat zwar gewann, in der Endabrechnung jedoch nur Rang 12 belegte – genau 8 Sekunden hinter seinem ersten Verfolger Heggen. Kläbos Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt nunmehr 45 Sekunden.

Iseppi stellt neuem Format gutes Zeugnis aus

SRF-Experte Adriano Iseppi fand die Premiere des neuen Formats «gelungen. Es war ein Showevent, das nicht über den Toursieg entscheiden wird. Diese Show ist geglückt und konnte rückblickend überzeugen.» Der Langlauf-Weltcup müsse sich weiterentwickeln, um spannend zu bleiben. Gerade auch im Hinblick auf die momentan so abgespeckte Tour de Ski sei das Spektakel mehr als willkommen.

Aus Schweizer Sicht lieferte Janik Riebli mit Rang 25 das Top-Resultat. Noe Näff wurde 37., Roman Alder, Isai Näff nach einem Sturz, Nicola Wigger und der angeschlagene Valerio Grond klassierten sich ausserhalb der schnellsten 60.

So geht es weiter

Am Neujahrstag steht im Rahmen der 4. von 6 Tour-de-Ski-Etappen das einzige Rennen über 20 km auf dem Programm. Die Verfolgung in klassischer Technik bildet den Abschluss für Toblach, ehe es am 3. und 4. Januar im Val di Fiemme um den Tour-Sieg beim 20-jährigen Jubiläum geht.

Tour de Ski