Nach der eher enttäuschenden 4. Etappe über 10 km Skating am Dienstag hat sich Nadine Fähndrich in Toblach (ITA) am Mittwoch in der Verfolgung über 10 km eindrücklich rehabilitiert.

Die Luzernerin machte als 24. gestartet 8 Ränge gut und wurde letztlich mit 1:38 Minuten Rückstand 16. Die zweite Schweizerin am Start, Laurien van der Graaff, überholte 7 Mitstreiterinnen und lief als 30. über die Ziellinie.

Diggins bleibt Leaderin

In der Gesamtwertung liegt Fähndrich nach 5 von 8 Etappen mit 3:06 Minuten Rückstand auf die Führende Jessie Diggins (USA) auf der 12. Position. Die US-Amerikanerin verpasste ihren 3. Etappensieg in Serie nach einem Sturz zu Beginn der 2. Runde und wurde Dritte. Dennoch baute sie ihren Vorsprung im Gesamtklassement auf Landsfrau Rosie Brennan auf 22 Sekunden aus.

Der Sieg ging an Julia Stupak (RUS), die damit ihren ersten Distanz-Erfolg im Langlauf-Weltcup feierte. Sie setzte sich in einem Fotofinish gegen die Schwedin Ebba Andersson (+0,7) und Diggins (+0,8) durch.

So geht's weiter

Nach einem Ruhetag findet am Freitag in Val di Fiemme (ITA) ein Rennen über 10 km klassisch statt. Ab 15:30 Uhr sind Sie auf SRF zwei live dabei. Die Tour de Ski findet am Sonntag gleichenorts ihren Abschluss.

Tour de Ski auf SRF Freitag 8.1. 6. Etappe

13:10 live SRF info 15 km klassisch Männer Val di Fiemme 15:30 live SRF zwei 10 km klassisch Frauen Val di Fiemme Samstag 9.1. 7. Etappe

13:00 live Sport App Sprint klassisch Val di Fiemme Sonntag 10.1. 8. Etappe

12:45 live SRF zwei 10 km Climb Frauen Val di Fiemme 15:25 live SRF zwei 10 km Climb Männer Val di Fiemme