Nadine Fähndrich schafft es an der 5. Etappe der Tour de Ski im Klassisch-Sprint als 2. auf das Podest.

Beim Sieg der Finnin Jasmi Jönsuu schafft es auch Anja Weber in den Final (6.).

Bei den Männern untermauert Johannes Kläbo (NOR) seine Vormachtstellung und gewinnt überlegen.

Die Olympischen Spiele können für Nadine Fähndrich kommen. Auf der gleichen Strecke wie in rund einem Monat die Olympiasiegerin im Klassisch-Sprint gekürt wird, schaffte es die Luzernerin als 2. auf das Podest. Bei der 5. Etappe der Tour de Ski zog Fähndrich einen starken Tag ein. Die 30-Jährige gewann sowohl den Viertel- als auch den Halbfinal und lief auch im Final der Top 6 lange vorne mit.

Im letzten Anstieg musste sie jedoch Johanna Hagström (SWE) und Jasmi Jönsuu ziehen lassen. Während Fähndrich Hagström in der Abfahrt wieder überholen konnte, war die Finnin Jönsuu bereits weg. Fähndrich lief als 2. über die Ziellinie und bejubelte damit den 2. Podestplatz der Saison. In Davos war sie Mitte Dezember auf den 3. Rang gesprintet.

Zum erst zweiten Mal in ihrer Karriere – und zum ersten Mal in der klassischen Technik – war auch Anja Weber im Final eines Weltcup-Sprints mit von der Partie. Die 24-Jährige schaffte es über die Zeit in den Halbfinal und lief dort zunächst auf Rang 5. Nach der Disqualifikation der Schwedin Moa Ilar rutschte sie noch einen Rang nach vorne und qualifizierte sich als Lucky Loserin für den Final. Im letzten Rennen des Tages gingen bei Weber aber die Kräfte aus (6.).

Kläbo dominant

Bei den Männern untermauerte Tourleader und Titelverteidiger Johannes Kläbo seine Vormachtstellung. Der Norweger liess seine Konkurrenten früh stehen und konnte es sich leisten, die letzten Meter des Rennens komplett auf einen Stockeinsatz zu verzichten. Dennoch lag der zweitplatzierte Jules Chappaz (FRA) bereits über drei Sekunden zurück. Das Podest komplettierte Anton Grahn aus Schweden.

Swiss-Ski war in Abwesenheit der Sprintspezialisten Valerio Grond und Janik Riebli nur mit zwei Athleten vertreten. Das Duo um Roman Alder und Noe Näff überstand zwar die Qualifikation, blieb dann aber im Viertelfinal hängen.

So geht es weiter

Am Sonntag geht die Tour de Ski mit der 6. Etappe zu Ende. Auf dem letzten Teilstück steht ein Rennen über 10 km im Skating-Stil auf dem Programm. Das letzte Drittel der Strecke führt die legendäre Alpe Cermis hoch. Die Männer starten um 11:20 Uhr, der Massenstart der Frauen erfolgt um 15:20 Uhr. Bei SRF sehen Sie beide Rennen live.

Tour de Ski