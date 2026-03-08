 Zum Inhalt springen

56. Engadin Skimarathon Rüesch und Werro laufen als 2. auf das Podest

Bei der 56. Ausgabe des Engadin Skimarathon haben Jason Rüesch und Giuliana Werro für die Schweizer Highlights gesorgt.

08.03.2026, 10:20

Jason Rüesch musste sich in S-chanf nach über 42 km einzig Einar Hedegart geschlagen geben. Der Norweger sicherte sich nach zwei Goldmedaillen an den Olympischen Spielen nun auch den Sieg beim Langlauf-Klassiker im Engadin. Rüesch, der am Ende dieser Saison vom Spitzensport zurücktreten wird, gehörte einer vierköpfigen Gruppe an, die sich rund fünf Kilometer vor dem Ziel löste. Platz 3 ging an den Franzosen Sabin Coupat. Mit Beda Klee (8.) und Candide Pralong (9.) liefen zwei weitere Schweizer in die Top Ten.

Giuliana Werro musste sich im Rennen der Frauen zum dritten Mal in Folge mit Platz 2 begnügen. Im Vorjahr von Landsfrau Nadine Fähndrich auf der Zielgeraden noch abgefangen, verlor sie dieses Mal den Schlusssprint gegen die Deutsche Anna Endress. Clémence Didierlaurent aus Frankreich auf dem 3. Rang kam mit mehr als einer Minute Rückstand ins Ziel. Carla Wohler (5.), Gianna Wohler (8.) und Helena Guntern (9.) rundeten das gute Schweizer Teamergebnis ab.

SRF zwei, sportlive, 08.03.2026, 08:05 Uhr ; 

