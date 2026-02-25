Jason Rüesch beendet im Frühling seine Langlauf-Karriere. Vor einem Jahr gewann er mit der Staffel WM-Silber.

Legende: Zieht einen Schlussstrich Jason Rüesch. Keystone / Gian Ehrenzeller

Die Selektion für die Olympischen Spiele in Milano Cortina hatte Jason Rüesch knapp verpasst. Nun zieht der 31-Jährige einen Schlussstrich unter seine Karriere. Wie der Bündner am Dienstag via Instagram bekanntgab, tritt er Ende Saison vom Spitzensport zurück.

Seine grössten Erfolge feierte Rüesch jeweils mit der Staffel. An der WM 2025 in Trondheim war er Teil des Schweizer Quartetts, das sensationell die Silbermedaille gewann. Auch im Weltcup schaffte er es mit der Staffel zweimal auf das Podest. Sein bestes Einzel-Ergebnis erzielte er im Januar 2025 im französischen Les Rousses (9.).

Abschied in Oslo?

Begleitet wurde Rüeschs Karriere auch immer wieder von gesundheitlichen Rückschlägen. Diese Saison verpasste er den Heim-Weltcup in Davos und musste auch die Tour de Ski krankheitsbedingt aufgeben.

Auf der internationalen Bühne bestreit er seinen letzten Wettkampf wahrscheinlich beim «50er» am Holmenkollen Mitte März, wie er gegenüber der Südostschweiz verriet. Sein letzter Start erfolgt an der Langdistanz-SM in Les Diablerets.