Nicht nur Dario Cologna wird nach diesem Winter nicht mehr im Langlauf-Zirkus dabei sein, sondern auch Laurien van der Graaff. «Das wird meine letzte Saison sein», sagte die 34-Jährige im Rahmen der Nordisch-Medienkonferenz in Davos gegenüber SRF.

Die Entscheidung sei lange gereift, aber im Sommer endgültig gefallen. «Es hat sich gut angefühlt», so die Bündnerin. Van der Graaff hatte schon in der Vergangenheit mehrfach Rücktrittsgedanken mit sich herumgetragen.

01:24 Video Van der Graaff: «Es wird meine letzte Saison sein» Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen

WM-Silber als Höhepunkt

Doch sie machte weiter – und ihr Stern ging Ende 2017 so richtig auf, als sie ihren ersten Weltcup-Sieg im Sprint feierte. Nach zwei weiteren Weltcup-Erfolgen feierte sie an der Seite von Nadine Fähndrich im letzten Februar in Oberstdorf mit WM-Silber im Team-Sprint den grössten Erfolg ihrer Karriere. Diese würde sie an den Winterspielen in Peking am liebsten mit olympischem Edelmetall krönen.