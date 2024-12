Legende: Konnte sich feiern lassen Jonna Sundling. SRF

Jonna Sundling (SWE) und Johannes Hösflot Kläbo (NOR) gewinnen die Einzel-Sprints beim Langlauf-Weltcup in Davos.

Von den Schweizer Athletinnen und Athleten schaffte es niemand über die Viertelfinals hinaus.

Am Sonntag endet der Weltcup in Davos mit den Klassisch-Rennen über 20 km.

Jonna Sundling und Johannes Hösflot Kläbo lieferten in den Einzel-Sprints in Davos eine Machtdemonstration ab. Der Norweger liess die Konkurrenz 1,4 Sekunden, die Schwedin gar über 2 Sekunden hinter sich. Hinter Sundling klassierten sich 3 Norwegerinnen, bei den Männern konnte einzig Lucas Chanavat die norwegische Dominanz mit 4 Athleten in den Top 5 durchbrechen.

Alder als Lichtblick

Für Swiss-Ski setzte es eine Enttäuschung ab. Zwar überstanden alle 4 Athletinnen und Athleten, welche am Vortag im Teamsprint auf dem Podest gestanden hatten, die Qualifikation. Doch sowohl Nadine Fähndrich und Anja Weber als auch Valerio Grond und Janik Riebli blieben im Viertelfinal hängen.

Für einen Lichtblick sorgte Roman Alder, der 5. Schweizer in der Entscheidung. Bei seinem ersten Weltcup-Start schaffte es der 20-Jährige gleich in die Viertelfinals, musste sich dort aber ebenfalls geschlagen geben. Dennoch gab es gleich die ersten Weltcuppunkte für den Engadiner.

Fähndrich im Pech

Fähndrich hatte das Pech, dass sie trotz einer starken Zeit in ihrem Heat nur den 5. Platz belegte. In 3 der 5 Viertelfinals hätte ihre Leistung für den Laufsieg gereicht.

Grond seinerseits wurde der Weg beim Anstieg abgeschnitten, in der Folge konnte er sich nur noch auf Platz 4 in seinem Heat vorkämpfen. Riebli, Weber und Alder blieben chancenlos.

Beschlossen wird der Weltcup in Davos am Sonntag mit je einem Rennen der Männer und Frauen über 20 km klassisch. Beide Wettkämpfe können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Die Männer sind um 11:15 Uhr an der Reihe, die Frauen um 14:00 Uhr.

Resultate