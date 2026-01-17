Valerio Grond erreicht beim Skating-Sprint in Oberhof den Final, dort bricht er nach früher Führung ein.

Die restlichen Schweizerinnen und Schweizer kommen nicht über die Viertelfinals hinaus.

Das norwegische Top-Talent Lars Heggen feiert seinen 1. Weltcup-Sieg, Jonna Sundling triumphiert bei ihrer Rückkehr.

Gleich mehrfach beanspruchte Valerio Grond beim Sprint im Thüringer Wald Glück. Erst überstand der 25-Jährige den Prolog als 30. nur gerade um 9 Hundertstelsekunden. Dann stand er im Viertelfinal erneut kurz vor dem Aus. Im letzten Anstieg brachten sich seine Konkurrenten aber gegenseitig zu Fall. Der flinke Bündner reagierte schnell und war zu Beginn der Zielgeraden plötzlich zuvorderst.

So zog Grond als letzter verbliebener Schweizer Trumpf doch noch in den Halbfinal ein, wo er sich dank einem starken Auftritt mit seinem 10. Final in einem Einzel-Sprint belohnte. Im Kampf um die Podestplätze griff der Schweizer früh an und setzte sich an die Spitze, doch auf der zweiten Streckenhälfte ging ihm die Kraft aus und er musste sich mit dem 6. Schlussrang begnügen.

Premieren-Triumph für Heggen

Der Sieg ging derweil an Lars Heggen. Das 20-jährige Supertalent sicherte sich in Abwesenheit von Seriensieger Johannes Hösflot Kläbo seinen 1. Weltcup-Sieg. Er verwies den 15 Jahre älteren Italiener Federico Pellegrino und seinen Landsmann Even Northug auf die weiteren Podestplätze.

Die weiteren Schweizer waren bereits im Viertelfinal hängen geblieben. Roman Alder, der im Prolog hinter Heggen mit Rang 2 hatte aufhorchen lassen, verpasste den Halbfinal lediglich um 8 Hundertstel. Auch Noe Näff schied nach Platz 5 im Prolog im Viertelfinal als 3. nur knapp aus.

Enttäuschung für Fähndrich

Bei den Frauen schieden sämtliche Schweizerinnen spätestens im Viertelfinal aus. Nadine Fähndrich, die direkt aus einem Trainingsblock in der Höhe angereist war, schied in ihrem Heat nach einem enttäuschenden 4. Platz aus. Unmittelbar hinter ihr lief Teamkollegin Lea Fischer ins Ziel. Alina Meier – die dritte Schweizerin in der Entscheidung – kam im letzten Viertelfinal ebenfalls nicht über Rang 4 hinaus.

Der Sieg ging an die schwedische Topfavoritin Jonna Sundling. Die Prolog-Siegerin kehrte nach einer einmonatigen Trainingspause und dem Auslassen der Tour de Ski mit einem dominanten Auftritt in den Weltcup zurück. Sie lief in jeder Runde souverän als Erste über die Ziellinie und feierte ihren 14. Einzel-Sieg im Weltcup.

Rang 2 verdiente sich die Einheimische Coletta Rydzek mit einem ausserordentlichen Effort. Im Viertelfinal war die Deutsche nämlich gestürzt, arbeitete sich aber mit letzter Kraft noch auf Rang 2 vor und hielt sich im Wettkampf. Das Podest komplettierte Sundlings Landsfrau Maja Dahlqvist. Gesamtweltcup-Leaderin Jessie Diggins hatte bereits im Viertelfinal die Segel streichen müssen.

Ausgedünntes Feld

Neben Kläbo hatten auch viele weitere Top-Cracks die Station in Oberhof ausgelassen. Viele Athletinnen und Athleten aus Norwegen zogen die prestigeträchtigen norwegischen Meisterschaften dem Weltcup vor. Auch das gesamte französische Team verzichtete wegen der Olympia-Vorbereitung auf die Wettkämpfe am Rennsteig.

So geht's weiter

Am Sonntag steht sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ein Rennen über 10 km klassisch an. Ab 10:40 Uhr respektive 12:50 Uhr sind Sie bei SRF jeweils live dabei.

Skating-Sprints in Oberhof