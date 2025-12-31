Ein grosses Feld aufgeteilt auf vier Gruppen: Bei der Tour de Ski sorgt ein neuer Modus für Kritik.

Legende: Dick eingepackt und bedient Johannes Kläbo. IMAGO Images/Bildbyran

Langes Gesicht bei Johannes Kläbo: Die Premiere des umstrittenen «Heat Massenstart»-Modus bei der Tour de Ski der Langläufer hat in Toblach für reichlich Trubel gesorgt. So feierte Kläbo einen souveränen Sieg – und wurde damit nur Tageszwölfter.

Sie probieren wenigstens etwas Neues. Aber ich glaube, es gibt bessere Ideen.

Nach dem Rennen war Norwegens Topstar restlos bedient. Der Rekordweltmeister gewann zwar sein Rennen souverän. Weil aber ausser ihm kaum jemand für Tempo sorgte, war Kläbos Lauf letztlich zu gemächlich – die Tour-Wertung führt er dennoch weiter souverän an. «Wir waren einfach zu langsam, so einfach ist es», sagte Kläbo: «Ich habe mit meinem norwegischen Teamkollegen hart gearbeitet – die anderen aber nicht.» «Es war Lotto», erklärte der Deutsche Janosch Brugger das Format.

Während SRF-Experte Adriano Iseppi («Diese Show ist geglückt und konnte überzeugen») und Nadine Fähndrich («Cool, es ist mal was anderes») lobende Worte für die Novität fanden, sagte der deutsche Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF: «Die Mehrheit sieht es kritisch. Ich möchte es positiv formulieren: Sie probieren wenigstens etwas Neues. Aber ich glaube, es gibt bessere Ideen.»

Kläbo braucht neue Taktik

Bei dem neuen Format des «Teil-Massenstarts» wurden die rund 80 Starterinnen und 100 Starter auf jeweils vier Läufe verteilt, die Besten der Gesamtwertung wurden in unterschiedliche Rennen gepackt. Damit soll verhindert werden, dass Läufer wie gerade der endschnelle Kläbo sich nicht wie oft bei einem regulären Massenstart über weite Strecken im Feld verstecken und dann nur auf den Schlussspurt setzen.

Beim Quervergleich verschiedener Läufe muss nun auch ein Kläbo für hohes Tempo sorgen, will er nicht nur sein eigenes Rennen gewinnen. «Wenn er den Sieg will, muss er es eben selber richten», sagte Brugger. Das Problem: Diesmal arbeitete fast nur Kläbo.