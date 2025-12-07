Ebba Andersson setzt sich in einem Herzschlagfinale durch. Zu den Geschlagenen gehören Norwegen und die Schweiz.

Ebba Andersson hat das 10-km-Rennen in Skatingtechnik im norwegischen Trondheim für sich entschieden. Die 28-Jährige setzte sich in einem packenden Finish 2 Sekunden vor ihrer Landsfrau Moa Ilar durch und sorgte für den vierten schwedischen Sieg im sechsten Saisonrennen. Rang 3 schnappte sich Jessie Diggins (USA), die tags zuvor den Skiathlon für sich entschieden hatte.

Norwegerinnen geschlagen, Schweiz ohne Exploit

Andersson führte das Rennen ab der halben Distanz an und brachte den Vorsprung denkbar knapp ins Ziel. Für die sechsfache Weltmeisterin war es der insgesamt 11. Weltcupsieg. Eine Niederlage setzte es für die Gastgeberinnen ab. Astrid Slind verpasste als Vierte das Podest knapp, mit Nora Sanness (7.) und Heidi Weng (10.) schafften es «nur» zwei weitere Norwegerinnen in die Top 10.

Die Schweizerinnen wiederum verpassten diese Klassierungen deutlich. Anja Weber klassierte sich als Beste des Teams auf Platz 26. Nadja Kälin (34.) und Nadine Fähndrich (35.) punkteten immerhin noch, auch Giuliana Werro (50.) holte sich noch einen Zähler ab.

Am Mittag steht das Rennen der Männer über dieselbe Distanz auf dem Programm (live in der SRF Sport App).