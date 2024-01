Lief zum 7. Mal in dieser Saison in die Top 10

Legende: Lief zum 7. Mal in dieser Saison in die Top 10 Beda Klee. Keystone/Jean-Christophe Bott

Beda Klee läuft beim Massenstartrennen über 20 Kilometer im Goms als bester Schweizer auf Platz 9.

Der Sieg geht an Johannes Hösflot Kläbo, der sich im Schlusssprint durchsetzt.

Beda Klee erreichte das Ziel nach 20 Kilometern in der freien Technik in der ersten Verfolgergruppe auf Rang 9. Damit lief der 27-Jährige zum 7. Mal in diesem Winter in die Top 10 im Weltcup. Auf das Podest fehlten dem Toggenburger lediglich 6,4 Sekunden.

Mit Jonas Baumann (20.) lief noch ein zweiter Swiss-Ski-Athlet in die Punkte. Antonin Savary, Cyril Fähndrich, Candide Pralong und Fabrizio Albasini verpassten die Top 30.