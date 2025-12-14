 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Langlauf in Davos Hedegart führt norwegische Phalanx an – Schweizer enttäuschen

14.12.2025, 11:11

Teilen

Die norwegischen Langläufer haben ihre Vormachtstellung im Weltcup in Davos einmal mehr unter Beweis gestellt. Wie bereits in Trondheim schwang über 10 km Skating Einar Hedegart obenaus. Der 24-Jährige lag ab Rennhälfte in allen Zwischenzeiten vorn und setzte sich am Schluss 11 respektive 18 Sekunden vor seinen Landsleuten Harald Östberg Amundsen und Mattis Stenshagen durch.

Skilangläufer in Bewegung auf verschneiter Strecke.
Legende: Feierte bereits seinen zweiten Weltcup-Sieg in dieser Saison Einar Hedegart. imago images/Bildbyran

Der Gesamtführende Johannes Hösflot Kläbo verpasste das Podest als 4. um 6 Sekunden. Mit Martin Löwström Nyenget (5.), Emil Iversen (7.) und Andreas Fjorden Ree (8.) reihten sich drei weitere Norweger vorne ein.

Ratlosigkeit im Schweizer Team

Aus Schweizer Sicht verlief das Heimrennen enttäuschend. Nicola Wigger schaffte es noch knapp in die Punkte (48.). Beda Klee (52.), Janik Riebli (54.), Candide Pralong (57.) und Cyril Fähndrich (64.) blieben deutlich unter den Erwartungen. Im krankheitsgeschwächten Schweizer Team fehlte Jason Rüesch.

Klee, der einen 14. Rang als bisher bestes Saisonergebnis ausweist, zeigte sich im SRF-Interview einigermassen ratlos. Die Tour de Ski werde er zum Jahreswechsel wahrscheinlich nicht bestreiten, um sich auf das Training zu fokussieren. «Einfach Rennen zu laufen und zu hoffen, dass man besser wird, ist auch nicht immer das Richtige.»

Langlauf

SRF info, Sportlive, 14.12.2025, 09:45 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)