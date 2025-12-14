Einar Hedegart gewinnt in Davos über 10 km Skating mit Einzelstart. In den Top 8 klassieren sich 6 weitere Norweger.

Nicola Wigger wird als bester Schweizer 48.

Auch die Frauen bestreiten in Davos ein 10-km-Rennen (ab 13:40 Uhr live bei SRF).

Die norwegischen Langläufer haben ihre Vormachtstellung im Weltcup in Davos einmal mehr unter Beweis gestellt. Wie bereits in Trondheim schwang über 10 km Skating Einar Hedegart obenaus. Der 24-Jährige lag ab Rennhälfte in allen Zwischenzeiten vorn und setzte sich am Schluss 11 respektive 18 Sekunden vor seinen Landsleuten Harald Östberg Amundsen und Mattis Stenshagen durch.

Legende: Feierte bereits seinen zweiten Weltcup-Sieg in dieser Saison Einar Hedegart. imago images/Bildbyran

Der Gesamtführende Johannes Hösflot Kläbo verpasste das Podest als 4. um 6 Sekunden. Mit Martin Löwström Nyenget (5.), Emil Iversen (7.) und Andreas Fjorden Ree (8.) reihten sich drei weitere Norweger vorne ein.

Ratlosigkeit im Schweizer Team

Aus Schweizer Sicht verlief das Heimrennen enttäuschend. Nicola Wigger schaffte es noch knapp in die Punkte (48.). Beda Klee (52.), Janik Riebli (54.), Candide Pralong (57.) und Cyril Fähndrich (64.) blieben deutlich unter den Erwartungen. Im krankheitsgeschwächten Schweizer Team fehlte Jason Rüesch.

Klee, der einen 14. Rang als bisher bestes Saisonergebnis ausweist, zeigte sich im SRF-Interview einigermassen ratlos. Die Tour de Ski werde er zum Jahreswechsel wahrscheinlich nicht bestreiten, um sich auf das Training zu fokussieren. «Einfach Rennen zu laufen und zu hoffen, dass man besser wird, ist auch nicht immer das Richtige.»

Langlauf