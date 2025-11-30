Der Norweger Harald Östberg Amundsen siegt im ersten Massenstart-Rennen der neuen Langlauf-Saison vor Landsmann Einar Hedegart.

Über 20 km Skating überzeugen im finnischen Kuusamo auch zwei Schweizer: Beda Klee wird 14., Jason Rüesch 16.

Bei den Frauen geht der Sieg an Jonna Sundling (SWE). Nadja Kälin verpasst die Top 10 nur knapp.

Die Norweger haben dem 20-km-Rennen der Männer mit Massenstart in Kuusamo den Stempel aufgedrückt. Etwas überraschend war am Schluss aber nicht Johannes Hösflot Kläbo zuvorderst, der seinen 100. Einzel-Weltcup-Sieg hätte feiern können.

Klee und Rüesch in Top 20

In der Schlussphase setzte sich vielmehr Harald Östberg Amundsen von der Konkurrenz ab und wiederholte seinen Sieg aus dem Vorjahr. Hinter ihm machte Einar Hedegart den norwegischen Doppelsieg perfekt. Dritter wurde Edvin Anger aus Schweden, der das Rennen zusammen mit dem Österreicher Mika Vermeulen (5.) lange angeführt hatte.

Erfreuliche Ergebnisse lieferten zwei Schweizer ab. Beda Klee wurde unmittelbar vor dem enttäuschenden Kläbo 14. und schaffte damit bereits die Olympianorm. Jason Rüesch klassierte sich knapp hinter dem Rekordweltmeister auf dem 16. Rang und benötigt noch ein Top-25-Ergebnis, um in Mailand/Cortina dabei zu sein. Candide Pralong (48.), Janik Riebli (66.) und Antonin Savary (81.) reihten sich in den hinteren Regionen des Klassements ein.

Kälin auf Rang 11

Bei den Frauen verpasste Nadja Kälin die Top 10 nur knapp. Die Bündnerin erreichte das Ziel gut anderthalb Minuten hinter der Spitze in einer Verfolgergruppe als 11. Zum Saisonauftakt hatte Kälin über 10 km klassisch Platz 16 belegt. Schwester Marina Kälin schaffte es als 28. unter die besten 30. Anja Weber (34.), Nadine Fähndrich (40.), Giuliana Werro (43.) und Alina Meier (50.) klassierten sich ebenfalls in den Punkten.

Den Sieg machte eine siebenköpfige Gruppe unter sich aus. Sprint-Weltmeisterin Jonna Sundling (SWE) schwang dabei vor der amtierenden Gesamtweltcup-Siegerin Jessica Diggins (USA) obenaus. Das Podest komplettierte die Norwegerin Heidi Weng.

Langlauf-Weltcup