Langlauf in Kuusamo

Beda Klee realisiert im Rennen über 20 km in der freien Technik sein Karriere-Bestresultat: Der 27-Jährige wird in Kuusamo 10.

Nadine Fähndrich wird nach einem Zwischenfall früh zurückgebunden und büsst im Ziel als 30. über 3 Minuten ein.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen taucht ein neuer Name an der Spitze des Schlussklassements auf.

Beda Klee hat seinen starken 11. Rang im Klassisch-Rennen vom Vortag bestätigt und über 20 km Skating sogar noch einen draufgelegt. Der Toggenburger lief erstmals in seiner Karriere in die Top 10. «Es war mein bisher bestes Rennen», resümierte der 27-Jährige zufrieden.

02:30 Video Klee: «Hatte ein mega gutes Gefühl» Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.

Klee konnte in Kuusamo von Anfang an in der Spitzengruppe mitlaufen und musste nie abreissen lassen. Im Ziel büsste er lediglich 5,1 Sekunden auf die Siegerzeit von Jan Thomas Jenssen ein. Der Norweger sorgte ebenfalls für eine Premiere und feierte seinen 1. Weltcup-Sieg.

Jenssen, der nur wegen der Absage eines Teamkollegen für das Rennen nominiert worden war, setzte sich im Schlusssprint vor Michal Novak (CZE) und Landsmann Harald Oestberg Amundsen durch. Insgesamt klassierten sich 6 Norweger in den Top 10. Zweitbester Schweizer war Candide Pralong auf Rang 30, Cyril Fähndrich wurde 51 und verpasste die Punkteränge.

Fähndrich verliert früh einen Ski fällt zurück

Bei den Frauen musste Nadine Fähndrich zum Abschluss der Rennen am Polarkreis mit Platz 30 über 20 km Skating mit Massenstart vorliebnehmen. Die Luzernerin verlor in der ersten Runde einen Ski und tauchte bei der ersten Zielpassage nach 5 km als 41. mit einer halben Minute Rückstand auf. Die Schweizerin schaffte den Anschluss ans Feld der Besten nicht mehr.

Derweil präsentierten die im Langlauf der Frauen dominanten Schwedinnen mit Moa Ilar eine neue Weltcupsiegerin. Die 26-Jährige setzte sich im Sprint hauchdünn vor den beiden US-Amerikanerinnen Jessica Diggins und Rosie Brennan durch. Ebba Andersson wurde am Tag nach ihrem Sieg diesmal Fünfte.