Beim Weltcup-Sprint in der klassischen Technik in Drammen (NOR) läuft Nadine Fähndrich zum 28. Mal aufs Podest (3.).

In der Disziplinen-Wertung liegt die 30-Jährige nur noch 20 Punkte hinter Maja Dahlqvist.

Noe Näff (9.) realisiert sein bestes Resultat im Weltcup. Johannes Hösflot Kläbo stürzt im Halbfinal heftig.

Zum letzten Mal sprintete die Ende Saison zurücktretende Nadine Fähndrich im Weltcup in der klassischen Technik. Und die 30-Jährige warf noch einmal alles rein. Nach einer verhaltenen Qualifikation (20.) drehte Fähndrich auf. Im Final waren nur Siegerin Johanna Sundling (SWE) und Kristine Stavaas Skistad (NOR) schneller.

Der 3. Platz sichert Fähndrich 90 Punkte. Weil Maja Dahlqvist (SWE) schon im Halbfinal scheiterte, verkürzte die Luzernerin den Rückstand auf die Führende der Sprint-Wertung um 30 Zähler auf 20 Punkte. Johanna Hagström wurde Vierte und rückt Landsfrau Dahlqvist ebenfalls auf die Pelle. Beim letzten Weltcup-Sprint der Saison am 21. März in Lake Placid (USA) kommt es zum Showdown um die kleine Kristallkugel.

Stand in der Sprint-Wertung 1. Maja Dahlqvist 720 Punkte 2. Johanna Hagström 708 3. Nadine Fähndrich 700

Auch Anja Weber zeigte eine ansprechende Leistung. Sie führte ihren Viertelfinal-Heat lange an, musste die Schwedinnen Dahlqvist und Hagström aber letztlich ziehen lassen.

Legende: Nach beherztem Auftritt Anja Weber (rechts) überquert die Ziellinie hinter Maja Dahlqvist (links) und Johanna Hagström. imago images/NTB

Kläbo stürzt – Näff überzeugt

Während des ersten Halbfinals der Männer wurde es plötzlich still im Publikum. Dominator Johannes Hösflot Kläbo stürzte und fiel auf den Hinterkopf. Der US-Amerikaner Ben Ogden hatte ihn zu Fall gebracht. Kläbo verpasste damit seinen 6. Sieg in Drammen. Und auch Kläbos Siegesserie (6 Weltcupsiege in Folge und 6 Mal Olympiagold) riss. Zuoberst auf dem Podest landete Ansgar Evensen (NOR) vor Jiri Tuz (CZE) und Kristian Kollerud (NOR).

Noe Näff zog erstmals in einen Sprint-Halbfinal ein und erzielte als 9. sein bestes Einzel-Resultat überhaupt im Weltcup. Der 22-jährige Bündner gewann seinen Viertelfinal-Heat und verpasste den Finaleizug knapp.

Resultate