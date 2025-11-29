Nadine Fähndrich überzeugt im Klassisch-Sprint von Kuusamo mit Rang 5.

Bei den Männern bedeuten die Viertelfinals für Valerio Grond, Janik Riebli und Isai Näff Endstation.

Bereits früh in der Saison stimmt die Form von Nadine Fähndrich. Die Luzernerin, die am Freitag zum Auftakt auf das 10-km-Rennen verzichtet hatte, setzte im Klassisch-Sprint im finnischen Kuusamo mit Platz 5 eine erste Duftmarke. Im Final konnte die 30-Jährige nicht ganz mit der absoluten Spitze mithalten und liess nur die Finnin Johanna Matintalo hinter sich. Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad vor dem schwedischen Trio Jonna Sundling, Maja Dahlqvist und Johanna Hagström.

Mit Lea Fischer und Anja Weber hatten zwei weitere Schweizerinnen den Sprung in die Viertelfinals geschafft. Weiter ging es für beide allerdings nicht. Fischer als 14. und Weber als 18. haben indes mit ihren Top-20-Plätzen die Hälfte der Olympianorm bereits erfüllt. Nadja Kälin, Alina Meier und Désirée Steiner waren in der Qualifikation hängen geblieben.

Grond verpasst Halbfinal hauchdünn

Bei den Männern erreichten mit Valerio Grond, Janik Riebli und Isai Näff alle drei Schweizer die Viertelfinals. Dort war dann aber für alle Endstation. Grond, der in der Qualifikation nur Platz 29 belegt hatte, fand sich in einem starken Heat wieder und musste Johannes Hösflot Kläbo und Erik Valnes den Vortritt lassen. Seine Zeit reichte um 6 Hundertstel nicht für einen Lucky-Loser-Platz im Halbfinal. Riebli wurde 13., für Näff schaute nach seinem allerersten Vorstoss in die K.o.-Phase eines Sprints Platz 15 heraus. Grond musste sich mit Platz 16 zufrieden geben.

Die Norweger feierten einen Dreifachsieg. Kläbo lief vor Valnes und Ansgar Evensen zu seinem 99. Weltcup-Sieg.

